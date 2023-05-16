نائبة ألمانية: هوس زيلينسكي بإمدادات الأسلحة يصب في طريق خاطئ

وصفت النائبة عن حزب اليسار الألماني سارة فاغنكنيخت، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه مهووس بزيادة إمدادات الأسلحة لكييف، بينما تبحث العديد من الدول عن إيجاد حل للأزمة.

وقالت النائبة على الإذاعة الألمانية "دويتشلاند فونك": "أنا أعتبر هذا الهوس بتوريد الأسلحة والتحالف الذي يطالب به زيلينسكي طريقا خاطئا... لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، لأنه في صراع ضد قوة نووية كبيرة، ولذلك يجب إجراء المفاوضات الآن".

ولفتت الانتباه إلى حقيقة أن "ألمانيا خصصت بالفعل أسلحة لأوكرانيا بقيمة إجمالية قدرها 11 مليار دولار، في حين أن الدول الأخرى لا تتعجل في مثل هذه الإجراءات".

وأشارت إلى أن "العديد من الدول مستعدة لأن تصبح وسطاء في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن رد فعل زيلينسكي، حاد إلى حد ما، ويرفض مساعدتهم في إيجاد حل للأزمة".

وأضافت: "أعتقد أنه مع وجود مطالب لزيادة توريد الأسلحة، لا يمكن إيجاد حل للأزمة الأوكرانية".

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المصدر: نوفوستي