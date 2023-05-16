"بوليتيكو": من المستبعد إدراج حظر على واردات الغاز الروسي في حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة

من غير المرجح أن توافق دول الاتحاد الأوروبي على إدراج حظر على استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا في الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" كلمات مصدر من بين الممثلين الدبلوماسيين لدول الاتحاد الأوروبي: "من غير المحتمل أن تنجح [هذه الفكرة]. هناك مقاومة كبيرة جدا من الدول التي تعتمد على إمدادات [مماثلة] [من روسيا]".

وأوضح أن مناقشة الحزمة التالية من العقوبات "اكتملت فعليا"، والآن من غير المرجح أن تنجح محاولة محتملة لإدراج "مثل هذا الإجراء الجاد".

كما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الأحد، أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، في إطار الحزمة الحادية عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية، تعتزم حظر استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبرها من روسيا، وسبق أن خفضت الإمدادات.

وقالت الصحيفة إن القرار الذي سيتخذه قادة "السبعة" في قمة هيروشيما، يجب أن يمنع استئناف تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى دول مثل بولندا وألمانيا.

ويُزعم أن العقوبات قد تؤثر أيضا على القسم الشمالي من خط الأنابيب الروسي "دروجبا"، الذي يزود المصافي البولندية والألمانية بالطاقة.

المصدر: تاس