أفاد مكتب الرئاسة الأوكرانية، بافتقار القوات الأوكرانية للأسلحة اللازمة لشن هجوم مضاد ناجح.

وقال إيغور غوفكفا نائب رئيس مكتب زيلينسكي: "لسوء الحظ، فإن مستوى المعدات التي لدينا لا يزال غير كاف لشن هجوم مضاد، وقد توجه الرئيس زيلينسكي في جولة أوروبية بهدف طلب حزمة جديدة من المساعدات العسكرية".

وأضاف غوفكفا، أن أوكرانيا ترغب بشن هجوم مضاد ناجح قدر الإمكان، مشددا على أن "النجاح سيكون تحرير جميع الأراضي المحتلة في أوكرانيا".

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، "بحاجة أوكرانيا إلى مزيد من الوقت لشن هجوم مضاد، وأوضح أن أوكرانيا يمكن أن تبدأ في الهجوم الآن، لكنها ستخسر الكثير من الأرواح".

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، في أوائل أبريل الماضي إن الهجوم الأوكراني المضاد قد يبدأ في الصيف، وفي وقت لاحق إنه سيبدأ قريبا.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه كان من المقرر شن الهجوم الأوكراني المضاد الأوكراني في 30 أبريل الماضي..

وأشار عدد من الخبراء لوكالة "نوفوستي" الروسية، إلى أنه من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة التي تطلقها كل من كييف وواشنطن، وأنها قد تكون جزءا من حملة تضليل مدروسة.

المصدر: سبوتينك