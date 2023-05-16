قناصة مرتزقة بولندية تستهدف رجلا يجلب الماء لمنزله في أرتيوموفسك (باخموت)

أصابت قناصة مرتزقة بولندية، أحد سكان مدينة أرتيوموفسك في ساقه عندما ذهب لإحضار الماء لمساعدة امرأة مسنة، وأكدت زوجة الرجل، أن "التصويب نحو الساق كان للسخرية والإعاقة".

ووفقا لزوجته، وتدعى أولغا، "بعد أن أصيب في ساقه، زحف إلى المنزل بصعوبة شديدة".

وقالت أولغا: "عندما أصابته الرصاصة سقط أرضا، وبدأ في الزحف إلى الفناء، فأقدمت لأخرج وأساعده، إلا أنه صرخ في وجهي: أوليا، أنا مصاب! لا تخرجي!، فسألته: ماذا تعني بمصاب؟، ورد قائلا: ابقي في المنزل، لا تخرجي!، عندما زحف إلى الشرفة، أخرجت بطانية وسحبته إلى داخل المنزل. ثم بدأت في علاج الجرح، على الرغم من أنني لست طبيبة، لذلك تدفق الدم مثل النهر".

وتعتقد المرأة أن القناص أطلق النار بدقة على ساقيه "بهدف السخرية".

قالت: "على الأغلب بهدف السخرية.. إذا كانت قناصة، فيمكنها أن تصوب على الصدر والرأس. لكن التصويب نحو الساق كان بهدف خلق معاناة (لزوجها)".

وأضافت أولغا: "لم أرها، لكن الرجال قالوا إنهم في غضون يومين كانوا يبحثون عنها لفترة طويلة، كانت مختبئة في مكان ما. وبعد ذلك ما زالوا يغطونها. قالوا (قوات فاغنر) إنها بولندية شابة، أثناء مرورهم بجوار منزلنا خلال عمليات التطهير في المنطقة، وكانت هناك معارك، وقاتل الرفاق الشباب".

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة، وسيطرت قوات "فاغنر" على مساحة كبيرة جدا من المدينة، مؤكدة أنه لم يتبقى سوى أقل من كيلومترين تحت سيطرة العدو.

المصدر: نوفوستي