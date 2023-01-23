آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /23.01.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ulx8
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي أهم تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل.
"مخاطر العملات الأجنبية".. بوتين يشير إلى المهمة الملحة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي
مقتل رضيع جراء قصف القوات الأوكرانية لمدينة كرمينايا في لوغانسك
اليابان تواصل السعي نحو إبرام معاهدة سلام مع روسيا لكنها تدعم أوكرانيا
متى تنهار أمريكا وتنتهي حرب أوكرانيا وما سر العام 2055؟.. تنبؤات رياضية من "نوستراداموس القرن 21"
- القوات المسلحة الروسية تدفع خط الجبهة بعيدا عن المدن و القرى في منطقة زابوروجيه
- روغوزين يتوعد بالانتقام من وحدات الجيش الأوكراني التي حاولت اغتياله في دونيتسك