لافروف: روسيا تؤيد حل النزاعات سلميا ومعظم الصراعات يقف وراءها الغرب

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، انفتاح روسيا للحوار وتأييدها لحل كل النزاعات سلميا وعن الحوار، مشيرا إلى أن الدول الغربية تقف وراء معظم النزاعات وتعرقل تطبيع الأوضاع.

وأضاف وزير الخارجية الروسي خلال اجتماع مع نظيرته الجنوب إفريقية، ناليدي باندور، اليوم الاثنين: "إننا نؤيد الحل السلمي للنزاعات وسنكون مستعدين لمناقشة حل أي صراعات على هذا الكوكب من خلال الحوار، ولكن، للأسف، فإن معظم الصراعات التي يقف وراءها زملاؤنا الغربيون لا تسير في اتجاه تطبيع الوضع".

وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أيدت روسيا اقتراح أوكرانيا بإجراء مفاوضات العام الماضي، لكن كييف نفسها رفضتها لاحقا وحظرت المفاوضات مع روسيا على مستوى تشريعي.

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير موسكو لموقف جنوب إفريقيا من الوضع حول أوكرانيا.

وكانت وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا، قد صرحت في وقت سابق أن بلادها رفضت الانحياز لأي طرف في سياق الأحداث في أوكرانيا، على الرغم من ضغوط الغرب.

ووصل وزير الخارجية الروسي اليوم الاثنين، إلى جمهورية جنوب إفريقيا في إطار جولة إفريقية.

المصدر: نوفوستي