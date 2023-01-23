بيسكوف: التعبئة الجزئية والتجنيد الإجباري يشملان مهام أخرى تحتاجها وزارة الدفاع

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه إضافة إلى التجنيد الإجباري، والذي اكتمل، فإن التعبئة الجزئية تشمل مهام أخرى ضرورية لوزارة الدفاع يجري الآن تنفيذها.

جاء ذلك ضمن الإفادة اليومية لبيسكوف ليوم الاثنين، حيث تابع: "لقد تم التجنيد في إطار التعبئة الجزئية حتى الوصول إلى العدد المحدد الذي كان ضروريا لإنجاز المهام الموكلة للقوات المسلحة، وقد أفادت وزارة الدفاع فعليا بأنه قد تم الوصول إلى العدد المحدد، بالتالي فإن تجنيد المواطنين في إطار التعبئة الجزئية قد اكتمل وتوقفت بذلك عملية التعبئة الجزئية".

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وأوضح بيسكوف كذلك أنه بالإضافة إلى تجنيد المواطنين للخدمة العسكرية، فإن التعبئة الجزئية تشمل أيضا إجراءات أخرى ضرورة لضمان تنفيذ مهام القوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذا "مرتبط بأداء المهام من قبل العسكريين وما إلى ذلك وهلم جرا، وفي هذا الجزء يستمر العمل".

وبحسبه فإنه فيما يتعلق بالتعبئة الجزئية، فقد اكتملت هذه العملية، وهنا نحتاج إلى التركيز على أقوال وتصريحات الرئيس الروسي، حيث أن المرسوم الخاص بالتعبئة الجزئية ينص أيضا على تلك الوظائف الأخرى الضرورية لوزارة الدفاع.

المصدر: نوفوستي