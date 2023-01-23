مراسلنا: القوات الأوكرانية تستهدف دونتسك وضواحيها بـ 56 صاروخا خلال الـ24 ساعة

قال مراسلنا إن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة دونتسك و ضواحيها ب 56 صاروخا وقذيفة مدفعية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف مراسلنا: "خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية استهدف نظام كييف مدينة دونتسك وضواحيها بـ 56 صاروخا وقذيفة مدفعية، أدى ذلك إلى إلحاق أضرار في الأبنية السكنية ومرافق بنى تحتية، ولم يبلغ عن وقوع ضحايا".

من جهته أفاد مكتب جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق جرائم الحرب الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك وغورلوفكا ليلة الاثنين، وأطلقت ما مجموعه 11 قذيفة من عيار 155 ملم (قذائف دول الناتو).

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف وقصف المناطق السكنية والبنى التحتية في مدينة دونيتسك وضواحيها.

المصدر: RT