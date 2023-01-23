تقدم القوات الروسية في محور دونيتسك وتحرير دفوريتشي وكراسنوبولييفكا

أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير دفوريتشي وكراسنوبولييفكا في منطقة أرتيموفسك، وسط تقدم القوات الروسية في محور دونيتسك.

وقال مقر الدفاع في منشور: "اليوم الاثنين، حررت القوات المسلحة الروسية دفوريتشي وكراسنوبولييفكا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

ويعد تحرير منطقة أرتيموفسك مفتاحا هاما لتطويق القوات الأوكرانية المتبقية في دونباس، حيث أكد بدوره الجنرال سيرغي كريفونوس، النائب الأول لقائد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية سابقا، أن خسارة مدينة سوليدار ومدينة أرتيموفسك (باخموت) قد تعني تطويق قوات كييف في دونباس.

وتقع منطقة أرتيموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من أراضي دونيتسك، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة. وتعد غورلوفكا محور نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس. حيث تدور حاليا معارك شرسة لتحريرها.

وتواصل القوات الروسية تقدمها في محور دونيتسك وسط تحرير العديد من المدن مؤخرا وإلحاق هزيمة كبيرة بصفوف الجيش الأوكراني.

المصدر: نوفوستي، RT