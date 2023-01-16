جنرال أوكراني يحذر: خسارة أرتيموفسك قد تعني تطويق قوات كييف

أكد الجنرال سيرغي كريفونوس، النائب الأول لقائد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية سابقا، أن خسارة مدينة سوليدار ومدينة أرتيموفسك (باخموت) قد تعني تطويق قوات كييف في دونباس.

وقال كريفونوس إنه في حال فقدت قوات كييف أرتيموفسك (باخموت) فإن المدينة ستكون نقطة لانطلاق هجمات القوات الروسية باتجاهي سلافيانسك وزابوروجيه. وإذا كثفت القوات الروسية هجماتها قد يتم إنشاء طوق حول مجموعاتنا في دونباس.

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ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق عن أحد القادة الأوكرانيين لم تكشف هويته: "لقد فقدنا الكثير من الأصدقاء الذين دافعوا عن المدينة، لذلك لا نريد التخلي عنها الآن. لكن ربما ينقذ انسحاب مؤقت لقواتنا بعض أبناء شعبنا".

وأضاف الضابط الأوكراني، أن وحدته تكبدت خسائر فادحة في أرتيموفسك.

المصدر: نوفوستي