صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأنه بعد تحرير مدينة سوليدار، ستوجه جهود الجيش إلى أرتيموفسك وسفيرسك، لتحريرها من القوات الأوكرانية.

وقال بوشيلين: "بعد مدينة سوليدار، سيتم تحرير مدينة أرتيموفسك (باخموت)، وكذلك سفيرسك، حيث توجد أيضا تحصينات خطيرة للغاية، وسيتم توجيه المزيد من الجهود إلى اتجاهات كراماتورسك وسلافنياسكوي".

وفي وقت سابق يوم الإثنين، قال أبتي علاء الدينوف، قائد القوات الخاصة "أحمد"، ونائب قائد الفيلق الثاني للجيش الثاني للقوات الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية، إنه يمكن تحرير سوليدار في الأيام المقبلة، وفي 7 يناير، قال العقيد فيتالي كيسيليف من جمهورية لوغانسك، إن القوات الأوكرانية قد تغادر سوليدار والقرى المحيطة بها في المستقبل القريب.

وتقع أرتيموفسك وسوليدار، على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وبدأت القوات الأوكرانية اليوم الثلاثاء، فقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار، في جمهورية دونيتسك، حيث تدور منذ عدة أيام جولات قتال عنيفة فيها، بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي.

وقامت وحدات الهجوم الجبلي 128، و46 لواء المشاة الجوي 46 و61 من القوات الأوكرانية في المدينة، بتغيير مواقعها على عجل والانتقال إلى الضواحي الغربية والجنوبية الغربية للمدينة.

المصدر: تاس + RT