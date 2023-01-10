بدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار، في جمهورية دونيتسك، حيث تدور منذ عدة أيام جولات قتال عنيفة فيها، بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي.

وقامت وحدات الهجوم الجبلي 128، و46 لواء المشاة الجوي 46 و61 من القوات الأوكرانية في المدينة، بتغيير مواقعها على عجل والانتقال إلى الضواحي الغربية والجنوبية الغربية للمدينة.

ويقوم الجنود من مجموعات "فاغنر"، بتطهير وتأمين المناطق المحصنة للقوات الأوكرانية في بودغورودني، حيث قامت وحدات "الموسيقيون" التابعة لـ "فاغنر"، بشن هجوم في منطقة كراسنايا غورا وبراسكوفيفكا.

كما فرضت القوات الروسية سيطرة جزئية على إطلاق النار على تقاطع الطريق "السريع"E-40 أرتوموفيسك - سوليدار"، مما يقضي بانسحاب القوات الأوكرانية إلى الجنوب، ويعقد نقل تعزيزات لواء الدبابات المنفصل السابع عشر إلى سوليدار، وفي الشمال، سيطرت الشركات العسكرية الخاصة، على طريق في منطقة منجم الملح رقم 7.

وفقا لـ RT، ما يقرب من 90% من السجناء في هذه المنطقة هم أوكرانيون من مناطق أخرى، ووفقا لهم، غادر قادة السرايا والكتائب المنطقة في 7 يناير، وتراجعوا إلى مدينة مينكوفكا المجاورة، على بعد 20 كيلومترا غربي سوليدار.

المصدر: RT