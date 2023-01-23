مقتل رضيع جراء قصف القوات الأوكرانية لمدينة كرمينايا في لوغانسك

أفادت مصادر بمقتل رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا، وإصابة آخرين من سكان مدينة كرمينايا، نتيجة قصف القوات الأوكرانية للمدينة في 21 يناير الجاري.

وأضاف المصدر: "أسفر استهداف القوات الأوكرانية للمدينة عن مقتل رضيع وإصابة 4 آخرين".

وفي وقت سابق، قال سفير جمهورية لوغانسك السابق لدى موسكو، روديون ميروشنيك، إن القوات الأوكرانية تقوم بقصف مستهدف للمناطق السكنية في هذه المدينة. وأكد أن كييف تستخدم الحرب الإلكترونية لقمع جميع أنواع الاتصالات في منطقة كريمينايا.

وتسهدف القوات الأوكرانية بشكل يومي المناطق المدنية والبنى التحتية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

المصدر: نوفوستي