"مخاطر العملات الأجنبية".. بوتين يشير إلى المهمة الملحة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحد من المخاطر التي يخلقها استخدام العملات الأجنبية وأنظمة الدفع للتجارة المتبادلة بأنها المهمة الملحة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

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جاء ذلك في خطاب بوتين لرؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي نشره موقع الكرملين على شبكة الإنترنت صباح اليوم الاثنين، حيث جاء في الخطاب: "تتمثل المهمة الملحة في الحد باستمرار من المخاطر الاقتصادية التي يخلقها استخدام العملات الأجنبية وأنظمة الدفع للتجارة المتبادلة، حيث ننطلق من حقيقة أن الشرط الذي لا غنى عنه لعلاقات تسوية مستقرة داخل الاتحاد (الاقتصادي الأوراسي) هو اتصال الشركاء بمنظومة تبادل الرسائل المالية لبنك روسيا وتطوير التفاعل بين الآليات البينية لأنظمة الدفع الوطنية".

كذلك، ووفقا للرئيس بوتين، ينبغي أن يؤدي تنسيق الأسواق المالية إلى خلق ظروف مواتية لبقاء رؤوس أموال الدول الأعضاء داخل الاتحاد والاستثمار في الاقتصادات الوطنية. إضافة إلى ذلك، أشار الرئيس إلى أنه يعتبر من المناسب استكشاف إمكانية إنشاء وكالة تصنيف أوراسية توفر أدوات تقييم لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في هذه المنطقة الكبرى.

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين