روسيا تنشر محطات اتصالات عسكرية فضائية جديدة في دونيتسك

قال المدير السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، إنه تم نشر محطات اتصالات بالإقمار الصناعية الروسية في أحد ألوية المدفعية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف رغوزين: "ينبغي أن يكون وبلا شك اتصال فضائي للقوات، لقد صنعنا أول مجموعات مدمجة، وتم تسليمها بالفعل إلى أحد ألوية المدفعية، وأظهرت نتائج جيدة".

وأوضح أن مجمعات الاتصالات الفضائية العسكرية تم إنشاؤها على أساس الحلول المدنية التي تقدمها الشركات الروسية بالفعل، مشيرا إلى أنه كان من الضروري تحسين الخوارزميات في إطار الحرب الإلكترونية.

وتابع قائلا:"يجب تحسين الخوارزميات لتكون قابلة للتطبيق بالكامل على طول الخط الأمامي، حتى عندما يتم قمع قنوات الاتصال هذه بواسطة الحرب الإلكترونية من قبل العدو في الوقت نفسه".

المصدر: نوفوستي