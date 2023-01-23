لاتفيا تعلن عزمها تقليص مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا

أعلن وزير خارجية لاتفيا، إيدغارز ريغيفيتشس، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداء من 24 فبراير.

وقال وزير الخارجية في بيان نشره على صفحته في "تويتر"، إنه "بسبب العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا، وتضامنا مع إستونيا، ستخفض لاتفيا مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بداية من 24 فبراير"، داعيا روسيا إلى التصرف وفقا لذلك.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا أكدت فيه خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إستونيا.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن إستونيا اتخذت خطوة غير ودية جديدة، وذلك بتقليص التمثيل الدبلوماسي الروسي في تالين (عاصمة استونيا) إلى قائم بالأعمال.

وأضاف البيان أنه تم استدعاء السفير الاستوني وإبلاغه بأن عليه مغادرة روسيا حتى يوم 7 فبراير.

وقالت وزارة الخارجية إن "قيادة إستونيا دمرت في السنوات الأخيرة بشكل متعمد العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وهي تعمل على نشر الكراهية لروسيا، وزراعة العداء تجاه بلدنا، بما في ذلك في الأوساط السياسية للدولة".

المصدر: نوفوستي + RT