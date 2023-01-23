روسيا تقرر طرد السفير الإستوني وتخفيض المستوى الدبلوماسي إلى قائم بالأعمال

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن تقليص المستوى الدبلوماسي بين روسيا وإستونيا ردا على إجراءات السلطات الإستونية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء السفير الإستوني إم. ليدر إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، في 23 يناير. وتم تسليمه احتجاج شديد على تصرفات السلطات الإستونية".

وأضاف البيان أنه "تم إعلامه بأن عليه مغادرة روسيا حتى يوم 7 فبراير".

وقالت وزارة الخارجية إن "قيادة إستونيا دمرت في السنوات الأخيرة بشكل متعمد العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتعمل على نشر الكراهية لروسيا، وزراعة العداء تجاه بلدنا، بما في ذلك في الأوساط السياسية للدولة".

المصدر: RT