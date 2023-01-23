ريابكوف يرد على سؤال حول موعد وصول السفيرة الأمريكية الجديدة إلى روسيا

صرح نائب وزير الخارجية الرروسي، سيرغي ريابكوف، بأن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا، لين تريسي، ستصل إلى موسكو في الأيام المقبلة.

وقال ريابكوف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، ردا على سؤال ذي صلة "في الأيام المقبلة".

Sputnik

وفي نهاية ديسمبر الماضي، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين لين تريسي كسفيرة للولايا المتحدة لدى روسيا الاتحادية.

وتريسي هي موظفة في وزارة الخارجية تم ترشيحها للمنصب الجديد من قبل الرئيس جو بايدن، وكانت قد شغلت منصب نائبة سفير الولايات المتحدة لدى موسكو بين 2014 و2017، كما أنها تتحدث اللغة الروسية.

المصدر: نوفوستي