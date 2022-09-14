من هي لين تريسي المرشحة لمنصب سفيرة واشنطن لدى موسكو؟

رشحت الولايات المتحدة الدبلوماسية لين تريسي، سفيرة لواشنطن لدى موسكو، وبعثت أوراق اعتمادها في انتظار رد الجانب الروسي، فمن هي لين تريسي؟

لين تريسي عضو محترف في السلك الدبلوماسي الأمريكي، وشغلت منصب نائبة سفير الولايات المتحدة لدى موسكو بين 2014 و2017.

وحصلت تريسي على درجة البكالوريوس من جامعة جورجيا، ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة أكرون بأوهايو، وجائزة الشرف المتميز تقديرا لأدائها كنائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، الى جانب إجادتها اللغة الروسية.

وتشغل لين تريسي منصب السفيرة الأمريكية في جمهورية أرمينيا منذ 2019، وكانت كبير مستشاري الشؤون الروسية في مكتب الشؤون الأوروبية الآسيوية في وزارة الخارجية الأمريكية، ونائبة مساعد وزير آسيا الوسطى في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا من 2012 وحتى 2014.

ومنذ عام 2010 وحتى 2011 شغلت منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في عشق أباد بتركمانستان ومنصب المسؤول الرئيسي في القنصلية الأمريكية في بيشاور بباكستان من 2006 وحتى 2009، حيث حصلت على جائزة وزير الخارجية للبطولة.

وكانت تريسي المسؤول الرئيسي في مكتب فرع السفارة الأمريكية في أستانا بكازاخستان من 2004 وحتى 2006، ومسؤولة المهام الخارجية الأخرى لسفارات الولايات المتحدة في كابول بأفغانستان وبيشكيك بقرغيزستان، وعملت في مكتب المبعوث الخاص للدول المستقلة حديثا في الخارجية الأمريكية من 2000 وحتى 2001.

المصدر: سفارة الولايات المتحدة في أرمينيا