واشنطن ترشح لين تريسي سفيرة لدى موسكو

رشحت الولايات المتحدة الدبلوماسية لين تريسي سفيرة لواشنطن لدى موسكو، معربة عن أملها في أن يتم تعيينها قريبا.

وشغلت تريسي منصب السفير الأمريكي لدى أرمينيا منذ عام 2019، فيما شغل منصب السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، لمدة ثلاث سنوات، لكنه أنهى عمله مؤخرا قبل الموعد المحدد بسبب ظروف شخصية.

وأعربت الإدارة الأمريكية عن أملها بتعيينها بأسرع وقت ممكنا، لتحل محل سوليفان، وسيعتمد توقيت وصولها وتعيينها رسميا على ما إذا كانت روسيا توافق على قبولها كسفيرة في وقت يشهد توترا كبيرا بينها وبين واشنطن.

وقدم الجانب الأمريكي بالفعل أوراق تريسي لموسكو منتظرا الرد، ولم تعلق الخارجية الأمريكية رسميا على هذه المعلومات.

المصدر: نوفوستي