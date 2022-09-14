 
مباشر

واشنطن ترشح لين تريسي سفيرة لدى موسكو

أخبار العالم

واشنطن ترشح لين تريسي سفيرة لدى موسكو
سفارة الولايات المتحدة في أرمينيا
لين تريسي السفيرة الأمريكية لدى أرمينيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tsyk

رشحت الولايات المتحدة الدبلوماسية لين تريسي سفيرة لواشنطن لدى موسكو، معربة عن أملها في أن يتم تعيينها قريبا.

وشغلت تريسي منصب السفير الأمريكي لدى أرمينيا منذ عام 2019، فيما شغل منصب السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، لمدة ثلاث سنوات، لكنه أنهى عمله مؤخرا قبل الموعد المحدد بسبب ظروف شخصية.

وأعربت الإدارة الأمريكية عن أملها بتعيينها بأسرع وقت ممكنا، لتحل محل سوليفان، وسيعتمد توقيت وصولها وتعيينها رسميا على ما إذا كانت روسيا توافق على قبولها كسفيرة في وقت يشهد توترا كبيرا بينها وبين واشنطن.

وقدم الجانب الأمريكي بالفعل أوراق تريسي لموسكو منتظرا الرد، ولم تعلق الخارجية الأمريكية رسميا على هذه المعلومات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا