بوتين: الاتحاد الأوراسي لديه الفرص ليكون طرفا قويا في عالم متعدد الأقطاب

أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لديه كل الفرص ليصبح أحد الأقطاب المستقلة القوية في عالم متعدد الأقطاب.

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وقال بوتين في خطاب لرؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي نشره الكرملين: "من الواضح أن الاتحاد لديه كل الفرص ليصبح أحد الأقطاب القوية والمستقلة والمكتفية ذاتيا في عالم متعدد الأقطاب، وسيكون بذلك الاتحاد مركزا لجذب جميع الدول المستقلة التي تشاركنا قيمنا وتسعى جاهدة للتعاون مع منطقة أوراسيا".

كما دعا الرئيس الروسي رؤساء دول الاتحاد، الذي يضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان، لتقييم تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للتنمية حتى العام 2025.

وقال الرئيس الروسي: "سنبذل قصارى جهدنا لتعميق التكامل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والمالية والتكنولوجية. وفي هذا الصدد، نرى أنه من المناسب إجراء تقييم مشترك للتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الحالية "توجيهات لتطوير التكامل الاقتصادي الأوروبي الآسيوي حتى عام 2025"، كما يجب البدء في إعداد وثائق تخطيط طويلة الأجل ستحدد العوامل الرئيسية للتعاون في مجال التكامل للفترة الممتدة حتى العام 2030 والعام 2045".

وعن أولويات عمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أشار بوتين إلى ضرورة تطوير الإمكانات التكنولوجية والاستقلال الحقيقي في هذا المجال.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

المصدر: RT + نوفوستي