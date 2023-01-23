بيسكوف: العصبية تزداد بين أعضاء تحالف "الناتو"

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن العصبية تزداد بين أعضاء تحالف "الناتو" الذين يمدون أوكرانيا بالسلاح.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف لليوم الاثنين، حيث تابع بأن الشعب الأوكراني هو من سيتعين عليه أن يدفع مقابل ما يسمى بهذا "الدعم"، مشيرا إلى أن الدول التي تمد نظام كييف بالأسلحة هي من يقع عليها مسؤولية تفاقم الأوضاع.

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وكانت روسيا سبق وأرسلت مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمدادات أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية، فيما صرحت الخارجية الروسية بأن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي