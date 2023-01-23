وارسو: ثمة لعبة كبيرة الآن لا تتعلق بنصر أوكرانيا بل بنفوذ واشنطن في أوروبا والجميع يفهم ذلك

صرح نائب وزير الخارجية البولندي، أركاديوس موليارتشيك، لراديو بولندا بأن أن لعبة كبيرة تجري الآن في أوروبا وأن ألمانيا ستواجه عزلة دولية إذا لم توافق على إمداد أوكرانيا بالدبابات.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، قد صرحت، يوم أمس الأحد، بأن ألمانيا مستعدة للاستجابة بشكل إيجابي لطلبات الدول لتزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية الصنع إن وجدت هذه الطلبات.

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ووفقا لموليارشيك، أظهر هذا البيان الجديد من برلين (من وزيرة الخارجية) أن الضغط من دول وسط وشرق أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية كان له تأثير، حيث قال: "يجب أن يكون مفهوما أن ألمانيا، إذا لم توافق على إرسال دبابات إلى أوكرانيا، فستجد نفسها في عزلة دولية. وإذا استمروا في التمسك بهذا الموقف، فإن موقفهم سيكون ضعيفا للغاية".

وكما أوضح نائب الوزير البولندي، فإن "لعبة كبيرة" تجري الآن، "لا تتعلق بالنصر في أوكرانيا فحسب، وإنما تتعلق كذلك بالنفوذ الأمريكي في أوروبا"، حيث تابع أن "الألمان والفرنسيين يفهمون هذا جيدا".

وكان رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيتسكي، قد قال في وقت سابق، في مقابلة مع قناة Polsat إن بإمكان بولندا نقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا دون انتظار موافقة ألمانيا، وبحسب قوله فإن وارسو على استعداد لتشكيل ما أسماه بـ "تحالف صغير" من الدول دون مشاركة ألمانيا لتزويد كييف بالدبابات.

وكانت روسيا سبق وأرسلت مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمدادات أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية، فيما صرحت الخارجية الروسية بأن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي