مغردون يسخرون من زيلينسكي: سيحصل قريبا على صفقة أسوأ من اتفاقيات مينسك لأوكرانيا

انتقد مستخدمو "تويتر"، تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن بضع عشرات من الدبابات الغربية لن تقلب الموازين لصالح كييف في أرض المعركة.

جاء ذلك خلال مقابلة مع موقع ARD، حيث أعرب زيلينسكي عن عدم رضاه من حجم المساعدات الغربية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن توريد50 دبابة لن يقلب الموازين، ويحل الأزمة الأوكرانية، لأن الجيش الروسي يمتلك الآلاف منها.

فضج "تويتر" بتعليقات ناقدة لزيلينسكي نورد لكم أبرزها.

كتب أحد المعلقين قائلا: "أخيرا وصلنا إلى الحلقة التي يدرك فيها بطل المسلسل المشكلة الكبيرة التي وقع فيها".

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وأضاف آخر: "ربما يدرك زيلينسكي الآن أن الغرب خدعه، وجره إلى حرب خاسرة لن يمده فيها بأسلحة ثقيلة، وأن عليه إنهاء هذه المهزلة سريعا والحفاظ على أرواح شعبه".

وعلق آخر:"يبدو أن زيلينسكي سيحصل قريبا على صفقة أسوأ من اتفاقيات مينسك لأوكرانيا".

وكتب آخر: "الغرب يزود أوكرانيا بالأسلحة، وروسيا تقوم بتدميرها، وسيحصل ذات الشيء مع الدبابات، هذا إهدار للأموال الغربية".

وأشار القراء إلى أن الولايات المتحدة حليف رائع، فهي لا تريد إمداد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" الأمريكية، لكنها تضغط على ألمانيا لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد -2".

يذكر أن قضية إمداد أوكرانيا بدبابات Leopard، شكلت نقطة خلاف بين وزراء دفاع دول حلف الناتو، خلال اجتماعهم في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية في ألمانيا.

ومن جانبه تعهد وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، بأن تواصل برلين النظر في مسألة إمداد كييف بدبابات 2-Leopard.

المصدر: نوفوستي