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صحيفة ألمانية: توتر العلاقات بين واشنطن وبرلين بسبب الأزمة الأوكرانية

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صحيفة ألمانية: توتر العلاقات بين واشنطن وبرلين بسبب الأزمة الأوكرانية
ria.ru
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أثار ربط المستشار الألماني، أولاف شولتس، إمداد ألمانيا لأوكرانيا بدبابات 2-Leopard، بإمدادها بدبابات "أبرامز" الأمريكية أولا، استياء الولايات المتحدة.

وأوضحت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية في مقال نشرته، أن رفض برلين إمداد كييف بدبابات "ليوبارد - 2" أثار استياء واشنطن، مشيرة إلى أن نقاشا حادا دار بين وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، والوزير الألماني للمهمات الخاصة، وولفغانغتوم شميدت.

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وأشار المقال، إلى أن الولايات المتحدة منزعجة من الشرط الذي وضعه المستشار الألماني، أولاف شولتس، وربطه إمداد ألمانيا لأوكرانيا بدبابات "ليوبارد -2"، بإمدادها بدبابات "أبرامز" الأمريكية.

يذكر أن قضية إمداد أوكرانيا بدبابات Leopard، شكلت نقطة خلاف بين وزراء دفاع دول حلف الناتو، خلال اجتماعهم في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية في ألمانيا.

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ومن جانبه تعهد وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، بأن تواصل برلين النظر في مسألة إمداد كييف بدبابات 2-Leopard.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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