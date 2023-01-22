خلافات داخل "البوندستاغ " حول إمداد كييف بـ"ليوبارد-2"

طالبت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني "البوندستاغ "، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، المستشار الألماني، أولاف شولتس، باتخاذ موقف واضح بخصوص الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا.

وأضافت زيمرمان: "إذا كنت لا ترغب في تزويد أوكرانيا بدبابات Leopard 2، فعليك أن توضح السبب".

وردا على انتقادات زيمرمان للمستشار الألماني، صرح رئيس "الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني" في البوندستاغ، رولف موتزينيتش، بأنه ينبغي بحث مسألة توريد الدبابات الألمانية بعقلانية، قبل إمداد أوكرانيا أو أي دولة أخرى بها.

وأشار موتزينيتش، إلى أن زيمرمان، والكثيرين ممن يطالبون بإمداد أوكرانيا بدبابات Leopard 2، لن يتوقفوا عند ذلك، وقريبا سيطالبون إمدادها بالطائرات، وحتى الجنود، وسيدفعون بألمانيا نحو صراع عسكري.

ودعا موتزينيتش، السياسيين الأوروبيين، وتحديدا الألمان، للتحلي بالعقلانية، بعيدا عن الأحقاد والقرارات المتهورة.

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وذكرت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية، يوم الثلاثاء، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اشترط على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، أن تقوم واشنطن أولا بإمداد كييف بدبابات Abrams، لتوافق برلين على تزويدها بدبابات Leopard 2.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

المصدر: نوفوستي