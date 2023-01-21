سياسي روسي يوضح سبب رفض ألمانيا إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"

صرح نائب وزير الخارجية الروسي السابق، سيرغي أوردجونيكيدزه، بأن ما يمنع ألمانيا من إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"، هو شعورها بالذنب تجاه قتلها للروس خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أوردجونيكيدزه، في مقابلة مع صحيفة " إزفيستيا" الروسية: "يبدو أن الضمير الألماني لم يمت، وما زالوا يشعرون بالذنب تجاه شعبنا، بسبب قتل الدبابات الألمانية للمواطنين الروس خلال الحرب العالمية الثانية"، وأكد على ضرورة مواصلة البرلمان الألماني رفض الطلبات الغربية بإمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2".

وأوضح، أن الحكومة الألمانية إذا اتخذت قرارها بإمداد أوكرانيا بالمعدات الثقيلة، فهي لن تضع رأي البرلمان الألماني في حساباتها، مشيرا إلى أن غالبية الألمان يرفضون مشاركة بلاهم في الحرب الدائرة ضد روسيا حاليا، حتى لا يتكرر سيناريو الحرب العالمية الثانية عندما شاركت الدبابات الألمانية في قتل المواطنين الروس.

ولم يستبعد أوردجونيكيدزه، إمكانية أن تقوم بولندا بإمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"، من ترسانتها الخاصة، دون الحصول على موافقة ألمانية.

واوقال بهذا الشأن: "ربما تقوم بولندا بإمداد كييف بدبابات "ليوبارد-2" دون موافقة ألمانية، إلا أنها لن تنتهك قواعد حلف الناتو، ما لم تحصل على موافقة أمريكية".

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يذكر أن برلين امتنعت حتى اللحظة عن إمداد قوات كييف بدبابات "ليوبارد-2"، ونتيجة لذلك تعرض المستشار الألماني، أولاف شولتس، لضغط كبير من قبل رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، لحثه على إمداد أوكرانيا بها.

وذكرت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية، يوم الثلاثاء، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اشترط على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، أن تقوم واشنطن بإمداد كييف بدبابات "أبرامز"، لتقوم برلين بنقل دبابات "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا.

وأفادت ألمانيا لاحقا بأن شرط المستشار أولاف شولتس، رفض من قبل الولايات المتحدة.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

المصدر: نوفوستي