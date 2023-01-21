دبلوماسي روسي: ستؤجل ألمانيا موافقتها على إمداد أوكرانيا بدبابات Leopard لأطول فترة ممكنة

أفاد سفير جمهورية لوغانسك السابق لدى موسكو، روديون ميروشنيك، بأن ألمانيا ستؤجل منح موافقتها على إمداد أوكرانيا بدبابات Leopard لأطول فترة ممكنة، إلا أنها لن تتمكن من الصمود طويلا.

وأضاف ميروشنيك، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية"، أن غالبية النواب في البرلمان الألماني يرفضون إمداد أوكرانيا بدبابات Leopard، فهم يدركون أن مشاركة أجدادهم مع بانديرا (زعيم القوميين الأوكرانيين آنذاك) في حربه ضد الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية انتهت بشكل سيئ.

وأوضح، أن الولايات المتحدة تمارس ضغطا كبيرا على ألمانيا لحثها على إمداد أوكرانيا بدبابات Leopard، وأن برلين لن تكون قادرة على مقاومة هذه الضغوطات لفترة طويلة، إلا أنها ستؤخر الموافقة على طلبات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، بإمداد كييف بالدبابات، لأطول فترة ممكنة.

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وأشار ميروشنيك، إلى أن قاعدة "رامشتاين" تعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي الألمانية.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عقب اجتماع رؤساء دفاع الاتحاد الأوروبي في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية في ألمانيا، يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لم تتلق أي طلبات بإمداد أوكرانيا بدبابات Abrams الأمريكية، كما أن ألمانيا لا تعتزم إمداد كييف بدبابات Leopard 2.

ومن جانية أفاد وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، بأنه لا يوجد تحالف يلزم ألمانيا بإمداد أوكرانيا بدبابات Leopard، إلا أنه لم يستبعد إمكانية إمداد أوكرانيا بها قريبا.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أنه في حال رفضت برلين منح وارسو الموافقة على إمداد أوكرانيا بدبابات Leopard، فإن السلطات البولندية ستتصرف وفقا لتقديرها الخاص، وستفعل "الصواب".

ومن جهته أكد ممثل مجلس الوزراء الألماني، يوم الجمعة، أن برلين لم تتلق أي طلبات رسمية لإعادة تصدير دبابات Leopard الألمانية إلى أوكرانيا.

وذكرت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية، يوم الثلاثاء، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اشترط على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، أن تقوم واشنطن بإمداد كييف بدبابات Abrams، لتقوم برلين بنقل دبابات Leopard 2 إلى أوكرانيا.

وأفادت ألمانيا لاحقا بأن شرط المستشار أولاف شولتس، رفض من قبل الولايات المتحدة.

المصدر: تاس