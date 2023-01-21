الكشف عن سبب تردد برلين في منح كييف دبابات "ليوبارد-2"

أعربت نائبة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، عن استيائها من تأخر وزارة الدفاع الألمانية في جرد مخزوناتها من دبابات Leopard، لنقلها إلى أوكرانيا.

وأفادت صحيفة Financial Times نقلا عن زيمرمان، بأن تأخر إجراءات جرد وزارة الدفاع لمخزوناتها من دبابات Leopard، مثير للقلق، وتطلب الأمر 11 شهرا من الأزمة الأوكرانية، وتغيير وزير الدفاع الألماني.

جاء ذلك تعليقا على إعلان وزارة الدفاع الألمانية " البندسفير" عن نيتها فحص مخزوناتها من دبابات Leopard، لمعرفة عدد المركبات القتالية التي يمكن إمداد أوكرانيا بها.

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يذكر أن برلين امتنعت حتى اللحظة عن إمداد قوات كييف بدبابات Leopard 2، ونتيجة لذلك تعرض المستشار الألماني، أولاف شولتس، لضغط كبير من قبل رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، لحثه على إمداد أوكرانيا بها.

وذكرت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية، يوم الثلاثاء، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اشترط على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، أن تقوم واشنطن بإمداد كييف بدبابات Abrams، لتقوم برلين بنقل دبابات Leopard 2 إلى أوكرانيا.

وأفادت ألمانيا لاحقا بأن شرط المستشار أولاف شولتس، رفض من قبل الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي