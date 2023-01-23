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الكرملين: التصريحات الأمريكية حول مجموعة "فاغنر" لا تهم روسيا

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الكرملين: التصريحات الأمريكية حول مجموعة
Sputnik
مؤسسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن التصريحات الأمريكية بشأن الاعتراف بمجموعة "فاغنر" كمنظمة إجرامية لا تحمل أي أهمية بالنسبة لروسيا أو للمجموعة نفسها.

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين.

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وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قد صرح في وقت سابق، في إفادة صحفية له، بأن واشنطن ستفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر"، وأن وزارة الخزانة ستعترف بها بوصفها "منظمة إجرامية دولية".

وكان مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين قد سأل جون كيربي في رسالة مفتوحة عن الجريمة التي ارتكبتها هذه المجموعة، وكتب في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تلغرام": "لدي سؤال لك، هل يمكنك تسمية الجريمة التي ارتكبتها مجموعة (فاغنر)؟".

المصدر: نوفوستي

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