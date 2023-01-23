أداء متباين للعملة الروسية في بورصة موسكو

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار، فيما تراجع مقابل اليورو، في تعاملات اليوم الاثنين، وتلقت العملة الروسية دعما من قرار السلطات الروسية استئناف طرح عملات أجنبية في السوق.

وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 26 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 68.57 روبل.

وجاء تراجع العملة الأمريكية خلافا للعملة الأوروبية التي صعد سعر صرفها بواقع 7 كوبيكات إلى 74.67 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وقبل ذلك أفاد البنك المركزي الروسي اليوم بأنه طرح عملات مقومة بالعملة الصينية اليوان في السوق المحلية في 20 يناير الجاري بقيمة 3.2 مليار روبل.

واعتبارا من 13 يناير الجاري، استأنف البنك المركزي الروسي عمليات بيع وشراء العملات في السوق لصالح وزارة المالية الروسية.

وذكرت وزارة المالية الروسية أنه في الفترة من 13 يناير إلى 6 فبراير 2023 سيتم بيع عملات أجنبية بقيمة إجمالية عند 54.5 مليار روبل، أو بقيمة 3.2 مليار روبل في اليوم.

المصدر: RT + نوفوستي