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لافروف: روسيا لا ترفض المفاوضات حول أوكرانيا ولكن كلما حاول الغرب تجنبها فإن الوضع سيزداد سوءا

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جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد موسكو لبدء مفاوضات، مشيرا إلى أن كييف هي من ترفض ذلك بل وتمنعه وذلك تحت ضغوط غربية.

  • لافروف: القيادة الروسية أكدت باستمرار أنها لا ترفض الحوار
  • لافروف: إن حرب روسيا مع الغرب لم تعد هجينة بل حقيقية تقريبا
  • لافروف: روسيا لا تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وتستهدف فقط البنية التحية العسكرية
  • لافروف: الغرب ضغط على كييف من أجل وقف عملية التفاوض مع روسيا في الربيع الماضي
  • لافروف: موسكو ليست ضد الوساطة في الوضع حول أوكرانيا والحقيقة هي أن كييف ليست مهتمة بالمفاوضات
  • لافروف: الإعلام الغربي لم يهتم بما تفعله كييف في دونباس منذ سنة 2014 حتى أن القوات الأوكرانية أحرقت 50 شخصا في أوديسا
  • لافروف: مهتمون بتوسيع حوارنا مع الاتحاد الإفريقي ودخول وتطوير اتصالاتنا إلى مستويات جديدة
  • لافروف: نقدر الموقف المتوازن لنظرائنا من جنوب إفريقيا فيما يخص الأزمة الأوكرانية
  • لافروف: لا أفهم لماذا يمكن أن تتسبب التدريبات العسكرية بين لروسيا و الصين وجنوب إفريقيا في حدوث "رد فعل" فيما تجري الولايات المتحدة الأمريكية قرب السواحل الصينية.

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