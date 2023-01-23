لافروف: روسيا لا ترفض المفاوضات حول أوكرانيا ولكن كلما حاول الغرب تجنبها فإن الوضع سيزداد سوءا

جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد موسكو لبدء مفاوضات، مشيرا إلى أن كييف هي من ترفض ذلك بل وتمنعه وذلك تحت ضغوط غربية.

لافروف: القيادة الروسية أكدت باستمرار أنها لا ترفض الحوار

لافروف: إن حرب روسيا مع الغرب لم تعد هجينة بل حقيقية تقريبا

لافروف: روسيا لا تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وتستهدف فقط البنية التحية العسكرية

لافروف: الغرب ضغط على كييف من أجل وقف عملية التفاوض مع روسيا في الربيع الماضي

لافروف: موسكو ليست ضد الوساطة في الوضع حول أوكرانيا والحقيقة هي أن كييف ليست مهتمة بالمفاوضات

لافروف: الإعلام الغربي لم يهتم بما تفعله كييف في دونباس منذ سنة 2014 حتى أن القوات الأوكرانية أحرقت 50 شخصا في أوديسا

لافروف: مهتمون بتوسيع حوارنا مع الاتحاد الإفريقي ودخول وتطوير اتصالاتنا إلى مستويات جديدة

لافروف: نقدر الموقف المتوازن لنظرائنا من جنوب إفريقيا فيما يخص الأزمة الأوكرانية

لافروف: لا أفهم لماذا يمكن أن تتسبب التدريبات العسكرية بين لروسيا و الصين وجنوب إفريقيا في حدوث "رد فعل" فيما تجري الولايات المتحدة الأمريكية قرب السواحل الصينية.