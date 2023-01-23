لافروف: روسيا لا ترفض المفاوضات حول أوكرانيا ولكن كلما حاول الغرب تجنبها فإن الوضع سيزداد سوءا
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جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد موسكو لبدء مفاوضات، مشيرا إلى أن كييف هي من ترفض ذلك بل وتمنعه وذلك تحت ضغوط غربية.
- لافروف: القيادة الروسية أكدت باستمرار أنها لا ترفض الحوار
- لافروف: إن حرب روسيا مع الغرب لم تعد هجينة بل حقيقية تقريبا
- لافروف: روسيا لا تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وتستهدف فقط البنية التحية العسكرية
- لافروف: الغرب ضغط على كييف من أجل وقف عملية التفاوض مع روسيا في الربيع الماضي
- لافروف: موسكو ليست ضد الوساطة في الوضع حول أوكرانيا والحقيقة هي أن كييف ليست مهتمة بالمفاوضات
- لافروف: الإعلام الغربي لم يهتم بما تفعله كييف في دونباس منذ سنة 2014 حتى أن القوات الأوكرانية أحرقت 50 شخصا في أوديسا
- لافروف: مهتمون بتوسيع حوارنا مع الاتحاد الإفريقي ودخول وتطوير اتصالاتنا إلى مستويات جديدة
- لافروف: نقدر الموقف المتوازن لنظرائنا من جنوب إفريقيا فيما يخص الأزمة الأوكرانية
- لافروف: لا أفهم لماذا يمكن أن تتسبب التدريبات العسكرية بين لروسيا و الصين وجنوب إفريقيا في حدوث "رد فعل" فيما تجري الولايات المتحدة الأمريكية قرب السواحل الصينية.