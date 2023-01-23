 
مباشر

"فيتش" تحدد تصنيف أوكرانيا الائتماني

مال وأعمال

Sputnik
صورة تعبيرية - أوراق نقدية أوكرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ulz8

أفادت وكالة "فيتش" في بيان لها، بأن أبقت على التصنيف الائتماني لأوكرانيا بالعملة الأجنبية عند مستوى "CC".

إقرأ المزيد
أوكرانيا تطلب مساعدة مالية
أوكرانيا تطلب مساعدة مالية "خيالية" من مجموعة G7

كما أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني لأوكرانيا بالعملة المحلية طويل الأجل عند "CCC-".

وقال محللو الوكالة: "تأكيد التصنيف الائتماني الأوكراني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند CC يعكس وجهة نظر "فيتش" بأن إعادة هيكلة الديون التجارية بالعملة الأجنبية أمر مرجح''.

لكن البيان أشار إلى أن توقيت إعادة هيكلة الديون لا يزال غير مؤكد، وأن تحسن الوضع والتوقعات الأمنية سيعطي المزيد من الحوافز للمفاوضات بين السلطات الأوكرانية والمقرضين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا