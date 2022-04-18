أوكرانيا تطلب مساعدة مالية "خيالية" من مجموعة G7

كشف أوليغ أوستينكو، مستشار الشؤون الاقتصادية للرئيس الأوكراني عن أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي توجه إلى دول مجموعة G7 بطلب لتقديم مساعدة مالية بمبلغ 50 مليار دولار.

ونقلت قناة تلفزيونية أوكرانية عن مستشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي قوله: "لجأ الرئيس إلى دول مجموعة السبع لتقديم 50 مليار دولار من التمويل".

وشدد أوستينكو على أنه لا توجد اتفاقات بشأن توفير هذا التمويل حتى الآن، وينبغي إجراء "مفاوضات نشطة" الأسبوع المقبل.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن أهم القضايا بالنسبة لأوكرانيا الآن هي "تعافي الاقتصاد الأوكراني وجذب التمويل الخارجي".

وكان المستشار للشؤون الاقتصادية للرئيس الأوكراني قد صرح في 10 مارس الماضي، بأن الأضرار التي سببتها الحرب في أوكرانيا حتى التاريخ المذكور تقدر بنحو 100 مليار دولار، حسب تقييمات أولية.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أن كييف تحتاج 7 مليارات يورو شهريا لدفع المستحقات الاجتماعية ورواتب الموظفين.

المصدر: أر بي كا