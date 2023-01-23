رئيس المجلس الأوروبي: لدينا عدة خيارات على الطاولة لما يجب فعله بالأصول الروسية المجمدة

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن لدى الاتحاد الأوروبي الآن عدة خيارات بشأن ما يجب فعله بالأصول الروسية المجمدة البالغة قيمتها 300 مليار دولار.

أدلى رئيس الاتحاد الأوروبي بهذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة "موندو" الإسبانية، دون أن يحدد ما هي هذه الخيارات.

ووفقا له، فإن الأصول الروسية المجمدة وإمكانية مصادرتها واستخدامها لدفع تكاليف استعادة إعمار أوكرانيا "مسألة رئيسية".

وفي وقت سابق، قال رئيس الاتحاد الأوروبي إنه يود دراسة فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي التي تقدر بـ300 مليار دولار، للحصول على أرباح يمكن توجيهها لاحقا إلى إعادة إعمار أوكرانيا.

بدورها صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية الأوروبية اقترحت إنشاء هيكل خاص لإدارة الأموال الروسية المجمدة.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، بلغت خسائر أوكرانيا خلال الصراع نحو 600 مليار يورو.

كما أشارت إلى أن الغرب جمد حوالي 300 مليار يورو عائدة للبنك المركزي الروسي، و19 مليارا من الأموال الخاصة العائدة للشركات الروسية.

وبحسب فون دير لاين، فإنه "بعد رفع العقوبات، يمكن استخدام هذه الأموال الروسية لتعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها".

في أبريل الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن السلطات الروسية تعد دعاوى قضائية للطعن في تجميد الاحتياطيات الدولية للبلاد.

وفي نفس السياق قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقا على التصريحات الغربية بشأن استخدام الأموال الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، إن الولايات المتحدة وأوروبا، بمجرد الاستحواذ عن أصول لا تخصهما تفقدان ثقة الآخرين.

كما أشار إلى أن مصادرة الممتلكات واعتقال الطائرات والممتلكات والعقوبات ضد رجال الأعمال الروس تظهر انهيار الحق في الملكية الخاصة في الغرب وخطر ممارسة الأعمال التجارية هناك.

المصدر: نوفوستي