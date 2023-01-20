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المجلس الأوروبي يقر بأن فرض عقوبات ضد روسيا يزداد صعوبة

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المجلس الأوروبي يقر بأن فرض عقوبات ضد روسيا يزداد صعوبة
AP
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أنه يصبح من الصعب فرض عقوبات ضد روسيا مع كل حزمة جديدة.

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن تصريح ميشيل أثناء زيارته إلى كييف: "كل مناقشة حول العقوبات (ضد روسيا) أصعب بكثير من سابقتها".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي بالرغم من الصعوبات سيواصل بحث حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، سابقا عن نية الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا، موضحة أنها ستتركز في الأصل على سد الثغرات في العقوبات السابقة.

المصدر: نوفوستي

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