المفوضية الأوروبية تعلن عن حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن نية الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا.

وأكد فون دير لاين لشبكة CNN أنه ستكون هناك حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا.

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وأشارت إلى أن حزمة الإجراءات الجديدة ستركز بشكل أساسي على سد الثغرات في التدابير المتخذة.

وأضافت أن القيود القادمة معدة لإنهاء التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات على ذلك.

وأفاد تحليل أجرته وكالة "بلومبرغ" بأن روسيا زادت الأسبوع الماضي إمدادات النفط عن طريق البحر في الأسبوع الماضي إلى 3.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

وصعّد الغرب، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، من ضغط العقوبات على موسكو، ما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي