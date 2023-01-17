إيران تريد تشكيل "جبهة موحدة" مع روسيا لمواجهة العقوبات

عرضت السلطات الإيرانية على إيغور ليفيتين مساعد الرئيس الروسي، إنشاء مؤسسات مشتركة لمكافحة العقوبات الغربية المفروضة على الدولتين.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، خلال المباحثات مع ليفيتين، إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وإنشاء مؤسسات مشتركة لمكافحة العقوبات الغربية المفروضة على الدولتين.

ونقلت وكالة فارس عنه القول، إنه لتحقيق هذه الأهداف يجب كذلك "تفعيل الإمكانات الدولية" لكافة الدول التي تم فرض العقوبات الغربية عليها.

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ونوه شمخاني بأن إيران وروسيا، تعملان على تعزيز العلاقات الاقتصادية نحو الشراكة الاستراتيجية.

وقال: "بوجود الإرادة الجيدة، وبالجهود المستمرة من جانب المسؤولين في الدولتين، سينتقل التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا إلى طريق الشراكة الاستراتيجية".

في وقت سابق، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، القضايا المطروحة على جدول الأعمال الروسي- الإيراني مع التركيز على تعزيز التعاون الثنائي.

المصدر: نوفوستي