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روسيا وإيران تخططان للتعاون السينمائي والتلفزيوني

الثقافة والفن

روسيا وإيران تخططان للتعاون السينمائي والتلفزيوني
yk24.ru
صورة ارشيفية
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أفاد رئيس الممثلية الثقافية لدى السفارة الإيرانية في موسكو، مسعود أحمدفاند، بتشكيل لجنة روسية إيرانية مشتركة خاصة بوسائل الإعلام.

وقال إن روسيا وإيران تخططان للمباشرة بتصوير مسلسلات تلفزيونية مشتركة عما قريب.

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ونقلت وكالة Tasnim الإيرانية عن رئيس الممثلية الثقافية قوله إن إيران شهدت تشكيل لجنة مشتركة مع روسيا لشؤون وسائل الإعلام، ما سيساعد على تعزيز التعاون بين البلديْن في مجال إنتاج المسلسلات السينمائية، ومضى قائلا:" نأمل بأن يبدأ الفنانون الروس والإيرانيون قريبا العمل على تحقيق المشاريع المشتركة".

كما أعرب عن أمله أن تفتح المشاريع المذكورة صفحة جديدة في العلاقات الثقافية بين البلديْن وتشكّل سبلا جديدة  لإطلاع المواطنين الروس والإيرانيين على الوقائع الثقافية والحضارية مباشرة من دون الاستعانة بوساطة من جانب وسائل الإعلام الغربية.

فيما لم يذكر الدبلوماسي الإيراني موعد البدء في تحقيق المشاريع المشتركة في مجال السينما.

المصدر: تاس

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