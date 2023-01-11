المغني الروسي الشهير شامان يقدّم عرضا موسيقيا للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة

قدّم الفنان الوطني الروسي الشهير شمان عرضا موسيقيا للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة الذين يخضعون للعلاج وعملية إعادة التأهيل في مستشفى (بودولسك) العسكري بضواحي موسكو.

وانضم المغني بذلك إلى فعالية " أفضل المحاربين في العالم".

وقال الفنان والمؤلف الموسيقي الشهير:" يسرني أن التقي بكم جميعا وأشكركم على الحضور إلى حفلي الموسيقي ويُسعدني أن أقضي هذا الوقت معكم".

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وقدّم الفنان أثناء الحفل الموسيقي الذي أقيم في نادي المستشفى أغنياته المعروفة "أنا روسي" ، "لنستذكر"، أنتِ لي"، " إلى السماء والشمس".

يذكر أن فعالية "أفضل المحاربين في العالم" تقيمها الإدارة العامة للتوجيه المعنوي في القوات المسلحة الروسية بغية دعم الأفراد العسكريين الذين يخضعون للعلاج وإعادة التأهيل بعد الإصابات بجروح أثناء أداء المهام القتالية. ويلتقي بهم في إطار تلك الفعالية المشاهير من الفنانين والعلماء الرياضيين والأساتذة الروس.

وحصدت أغنية "أنا روسي" في يوليو الماضي خلال يوم واحد مليون مشاهدة على "تليغرام".

أما أغنيته الأخرى "لنستذكر" فحصدت قبل ذلك 30 مليون مشاهدة.

المصدر: نوفوستي