مغن روسي شاب معروف يؤدي النشيد الوطني أثناء تكريمه

نال المغني الروسي ياروسلاف درونوف المعروف باسم (شامان) والبالغ من العمر 31 عاما جائزة خاصة في إطار مشروع "Russian Creative Awards" الروسي للفنانين المبدعين.

وذلك لقاء أدائه لأغنيات وطنية روسية.

وتم تكريم المغني في مجمع "زاريادييه" للاحتفالات بالقرب من الكرملين حيث منحه الجائزة القومية النائب الأول لمدير ديوان الرئيس الروسي سيرغي كيريينكو.

وشكر المغني الشاب المشاركين في حفل توزيع الجوائز على تقييم نشاطه الغنائي الإبداعي بأن قام بأداء النشيد الوطني الروسي.

وقال شامان في مدوّنته على "تليغرام" أنه يشكر المشتركين في قناته وكل من يحبون الأغنية الشعبية والوطنية على دعمه وأضاف أن الجائزة هي دليل آخر على الثقة به من قبل أنصاره من الشباب وكل من يعجبون بإبداعه كمغن ومؤلف موسيقي.

يذكر أن أغنية "أنا روسي" التي قام بأدائها المغني والمؤلف الموسيقي الشاب (شامان) في يوليو الماضي حصدت خلال يوم واحد مليون مشاهدة على "تليغرام".

أما أغنيته الأخرى "لنستذكر" فحصدت قبل ذلك 30 مليون مشاهدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا