وزارة العدل الأمريكية: تعتزم واشنطن البدء بنقل جزء من الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا

أعلن رئيس مجموعة العمل حول تحديد ومصادرة الأصول الروسية الخاضعة للقيود الأمريكية، أندرو آدامز، عزم واشنطن البدء في نقل جزء من الأصول المصادرة إلى روسيا لصالح أوكرانيا.

وقال آدامز في ندوة بمعهد هدسون: "في المستقبل، نهدف أيضا إلى البدء في نقل الأصول المصادرة لصالح أوكرانيا.. أريد أن أؤكد أن هذا تطور جديد نسبيا".

وفي وقت سابق، لم يستبعد وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا في إعادة الإعمار، إلا أنه أشار إلى عدم وجود أسس قانونية لذلك.

وقال كاسيس: "نحن ننتظر التطورات على الساحة الدولية، لكن هذا ليس مستبعدا. فكل يتسبب في أضرار، لا بد وأن يدفع ثمنها"، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى عدم وجود أسس قانونية لمثل هذه الإجراءات في سويسرا الآن.

وأفاد تقرير لوكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الألمانية مستعدة لتلبية مطلب أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة إذا فعل حلفاء الاتحاد الأوروبي الشيء نفسه.

ووفقا للمسؤولين فإن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تصر على أنه يجب على أوروبا أن تنظر في مصادرة بعض الأصول المجمدة على الأقل، ولكن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أظهر تحفظا أكبر بشأن هذه الفكرة.

المصدر: تاس