تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثاني
تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها للأسبوع الثاني وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.
ميدانيا...
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بيسكوف: روسيا مهتمة بإجراء جولات مفاوضات جديدة مع أوكرانيا في أقرب وقت
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البنتاغون يرفض المقترح البولندي بشأن تقديم مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا عبر واشنطن