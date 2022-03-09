دونيتسك تزوّد سيارات بيك آب بصواريخ مضادة للدبابات

تدّمر سيارات "واز" التابعة لقوات دونيتسك المزوّدة بمنظومات "كونكورس" للصواريخ المضادة للدبابات وعربات "بي إم بي" وغيرها من المدرعات الأوكرانية.

ويشار إلى أن سيارات بيك آب "واز" عبارة عن عربات تتميز بقابلية أعلى للمناورة، مقارنة بالعربات المجنزرة الثقيلة ويمكن أن تتنقل بأسرع وقت إلى مواقع تظهر فيها حاجة بمهاجمة العدو بصواريخ مضادة للدبابات.

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وكانت وسائل الإعلام التابعة لجمهورية دونيتسك قد أفادت في أبريل عام 2021 بتشكيل سرية خاصة مزودة بالسيارات المذكورة حيث تم عرضها في أحد ميادين التدريب على رئيس الجمهورية، دينيس بوشيلين.

كما تم الكشف عن تلك السيارات أثناء العرض العسكري الذي أقيم في عاصمة الجمهورية دونيسك بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية، كما كشف عن نسخ منها تم تزويدها بقاذفات القنابل من طراز "بلاميا" و" فاغوت" و"كونكورس" والرشاشات الثقيلة عيار 12.7 ملم من طراز "أوتيوس" والرشاشات الخفيفة عيار 7.62 ملم من طراز "بي كا إم".

ولا يستبعد الخبراء أن تزوّد سيارات بيك آب "واز" روسية الصنع بتلك الأسلحة فضل أسلحة أوكرانية استولت عليها القوات أثناء معاركها الأخيرة مع كتائب القوميين الأوكرانيين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا