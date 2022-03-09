هاريس تتوجه إلى بولندا لمناقشة "المساعدة العسكرية" لأوكرانيا

أفاد البيت الأبيض، بأن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستسافر اليوم إلى بولندا لمناقشة كيفية تقديم "مساعدة عسكرية" لأوكرانيا.

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وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض، أن "هاريس ستسافر إلى بولندا يوم الأربعاء لمناقشة كيفية تقديم "مساعدة عسكرية" لأوكرانيا"، وذلك بعد ساعات من رفض واشنطن عرض وارسو بإرسال طائرات مقاتلة تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وستلتقي هاريس مع الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء ماتيوز موراويكي يوم الخميس، وفقا للمسؤولين الأمريكيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وتم التخطيط للرحلة قبل أن تفاجئ بولندا الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بعرضها إرسال طائرات ميغ -29 إلى أوكرانيا عبر قاعدة جوية أمريكية.

ورفضت واشنطن الاقتراح، حيث قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن احتمال تحليق الطائرات من قاعدة أمريكية وحلف شمال الأطلسي "في المجال الجوي المتنازع عليه مع روسيا بشأن أوكرانيا يثير مخاوف جدية لحلف الناتو بأكمله".

المصدر: AFP