الخارجية الروسية: نعول على تقدم أكبر خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات مع أوكرانيا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أمل موسكو في تحقيق تقدم أكبر خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات مع أوكرانيا.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء أثناء موجز صحفي يومي: "إن الاتفاقات لا يتم احترامها في كثير من الأحيان. ندعو الجانب الأوكراني إلى عمل ما في وسعه لضمان الخروج الآمن للمدنيين ونأمل في تحقيق خطوة ملموسة إلى الأمام خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات".

وذكرت زاخاروفا أن الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية التي عقدت في 7 مارس في بيلاروس أسفرت عن تقدم معين، خاصة فيما يخص ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مناطق القتال. وأشارت إلى أن حوالي مليوني شخص في أوكرانيا تقدموا إلى السلطات الروسية بطلب الإجلاء، وقد جرى انتقال حوالي 140 ألفا منهم إلى أراضي روسيا.

وأضافت زاخاروفا: "إن الأهداف المطروحة المتمثلة في عودة أوكرانيا إلى أسس سيادتها المثبتة في إعلان استقلالها الذي كان ينص على وضعها الحيادي وتعاونها مع روسيا، سيتم تنفيذها، كما أكدته القيادة الروسية. وحبذا لو تم ذلك عن طريق مفاوضات سلمية. ونعول على أن تقف السلطات الأوكرانية الموقف نفسه".

وكان ممثلو كل من موسكو وكييف أعلنوا سابقا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية لم تثمر عن نتائج مرجوة. وأعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة الحوار، كما أنهما أشارا إلى تحريك الأمور في موضوع الممرات الإنسانية، بعد فشل إطلاقها يوم الاثنين الماضي.

وقال عضو الوفد الروسي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، إن الجولة الجديدة ستعقد في بيلاروس في أقرب وقت.

المصدر: "تاس"