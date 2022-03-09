اليابان ترفض طلبا أوكرانيا من أجل تزويدها بالسلاح

تقدمت أوكرانيا بطلب إلى اليابان لتزويدها بالأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، لكن الطلب الأوكراني قوبل بالرفض لأنه "ينتهك القانون الياباني".

وحسب وكالة "كيودو" اليابانية نقلا عن مصادر حكومية فقد أرسلت أوكرانيا إلى وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي كتابا في نهاية فبراير تطلب فيه أسلحة. وتضمنت القائمة ذخائر وصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ أرض-جو.

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واعتبرت اليابان أن إرسال أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا يعد انتهاكا للمبادئ الثلاثة المرتبطة بتوريد الأسلحة إلى الخارج، ولهذا تم رفض الطلب. ونتيجة لذلك، قررت طوكيو إرسال الدروع والخوذ الواقية والملابس الدافئة ومعدات التصوير والخيم والطعام ومولدات الطاقة إلى كييف.

وفي عام 2014، تخلت الحكومة اليابانية رسميا عن سياستها المتمثلة في حظر تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، والتي كانت سارية لما يقرب النصف قرن. في الوقت نفسه، تم وضع قواعد صارمة في هذا الصدد، حيث تمتنع اليابان عن تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض نزاعا عسكريا أو تخضع لعقوبات مجلس الأمن الدولي.

ولا يُسمح بإرسال الأسلحة إلى الخارج إلا في الحالات التي "تساهم فيها في قضية سلام وتساهم في أمن اليابان". وتتطلب القواعد الجديدة مراقبة دقيقة لاستخدام الأسلحة اليابانية والتكنولوجيا العسكرية للأغراض المذكورة حصريا، فضلا عن التحكم في نقلها إلى دول ثالثة.

المصدر: تاس"