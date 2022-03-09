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الأردن يوجه نداء جديدا لرعاياه في أوكرانيا

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الأردن يوجه نداء جديدا لرعاياه في أوكرانيا
Globallookpress
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دعا الأردن، في تعميم جديد، رعاياه الذين لم يغادروا أوكرانيا بعد، والمقيمين في أي من مدنها، للإسراع في تسجيل بياناتهم لدى الوزارة أو السفارة في أنقرة.

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وحثت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مجددا المواطنين الأردنيين، ممن لم يغادروا بعد أوكرانيا والمقيمين في أي من مدنها، وممن لم يسبق لهم تسجيل بياناتهم لدى الوزارة أو السفارة في أنقرة (والمعتمدة لدى أوكرانيا)، ضرورة الإسراع بالتسجيل عِبر الرابط الالكتروني التالي: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Ankara/form
أو التواصل على أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة لوحدة مركز عمليات الوزارة أو السفارة في أنقرة".

وأضافت: "هذا الأمر يهدف إلى  حصر أسماء وبيانات الأردنيين المتبقين في أوكرانيا، لغايات المتابعة وإدامة الاتصال معهم للوقوف على ظروفهم، ودعمهم في حال رغبوا بالمغادرة، وتقديم الإسناد اللازم لهم".

المصدر: "عمون"

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