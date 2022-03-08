الأردن يعلن مغادرة 90 بالمئة من رعاياه الأراضي الأوكرانية

أفاد مسؤول أردني، اليوم الثلاثلاء، بأن 90 بالمئة من الأردنيين الذين كانوا يتواجدون على أراضي أوكرانيا غادروها إلى دول مجاورة.

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وقال كامل العواملة، رئيس الجالية الأردنية في أوكرانيا، إن "90 بالمئة من الأردنيين الذين كانوا يتواجدون على أراضي أوكرانيا غادروها إلى دول مجاورة، باستنثاء الأشخاص غير الراغبين في المغادرة".

وأكد في تصريح أنه "تم البدء بإجلاء الأردنيين من مدينة سومي باستثناء من لا يرغب في المغادرة، ما يعني أن جميع الأردنيين في جميع المناطق الأوكرانية التي تشهد معارك شديدة غادروها".

يذكر أن عدد الأردنيين في أوكرانيا قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا كان 2606 أشخاص بينهم نحو 700 طالب.

المصدر: "عمون"