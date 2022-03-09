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نائب رئيس المفوضية الأوروبية يعطي وصفة للمواطنين الأوروبيين "لنكون أقوى من روسيا"

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نائب رئيس المفوضية الأوروبية يعطي وصفة للمواطنين الأوروبيين
Sputnik
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دعا نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، الأوروبيين إلى خفض درجات الحرارة في منازلهم.

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 وقال تيمرمانس بهذا الشأن: "من الضروري إبلاغ المواطنين أن اختيارك لكيفية وكمية الطاقة التي تستهلكها يحدد إلى أي مدى سيكون ردنا حازما على روسيا. من خلال خفض درجة حرارة الهواء في منازلكم، يمكنكم المساهمة بشكل كبير في تقليل استهلاكنا للطاقة. وهذه الطريقة تجعلنا أقوى بالنسبة لروسيا!".

يشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي كانوا قد وافقوا خلال قمتهم في بروكسل نهاية الشهر الماضي، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا، استهدفت قطاعات المال والطاقة والنقل.

المصدر: نوفوستي

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